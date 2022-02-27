Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’da olmadığı halde Ukrayna’dan canlı yayın yapıyormuş gibi yapan Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin’in canlı yayında ülkeden ayrılan Ukraynalı kadınlar için kullandığı sözlere tepki yağdı.







Adı daha önce MİT’e çalışan gazeteciler arasında geçen Çetiner Çetin’in Ukrayna’da olmadığı Romanya Ukrayna sınırındaki Romanya’ya ait Siret sınır kapısından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.





”UKRAYNA’LI KADINLAR KOCALARINI BIRAKIP KAÇIYOR”





Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine ilişkin son durumu canlı yayında aktaran Çetiner Çetin’in ülkeden ayrılanlar Ukraynalı kadınlara ilişkin kullandığı ifadeler tepki çekti. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, “Ukrayna’da bir devlet kimliği ulus kimliği oluşmadığı için büyük problemlerle karşılaşılıyor. Örneğin insanlar savaşmak yerine terk ediyorlar. Bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar, kocaları ve erkek arkadaşları kadınları gümrüğe getiriyor bırakıyorlar. Belki ben biraz duygusal davranıyorum ama Türkiye’de eminim ki hiçbir kadın kocasını ailesini bırakıp kaçmaz. Ama maalesef durum burada daha farklı.” ifadelerini kullandı.





UKRAYNA’DA OLMADIĞI HALDE ORADAYMIŞ GİBİ YAYIN YAPTI





Canlı yayında sırasında kullandığı sözlere sosyal medyada tepki yağarken Medyaradar’da yer alan habere göre Çetiner Çetin Ukrayna’da olmadığı halde, yayınlarını Ukrayna’dan yapıyormuş gibi gösterdi. Dikkatli izleyiciler ve konuya hakim gazeteciler, Çetin’in Romanya Ukrayna sınırındaki Romanya’ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığını fark etti. Çetin’in bölge ile ilgili gelişmeleri anlatırken, Habertürk ekranında, bulunduğu konum olarak kimi zaman ekranda Çernivtski kimi zaman da Ukrayna yazdığı görüldü. Çetin’in ne Ukrayna ne de Çernivtski’de olmadığı yaptığı yayınlardan ve röportaj yaptığı kişilerin konuşmalarından da anlaşıldı.





Yayınlarda Siret sınır kapısında olduğu, ancak Ukrayna’daymış gibi davrandığı görülen Çetiner Çetin’in yayınlarında sürekli olarak sınırda Ukrayna’dan kaçmak isteyenlerin oluşturduğu 34 kilometrelik kuyruktan bahsettiği, bunun dışındaki bilgilere hakim olmadığı anlaşılıyor. Özellikle bölgede olan ve çatışma bölgesinden yayın yapan gazetecilerin durumu fark ettiği ve tepki gösterdiği de gelen bilgiler arasında.