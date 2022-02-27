Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince AHaber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti olan Harkov’da mahsur kalan kız öğrenci Duygu Birgül, AKP’nin yayın organı A Haber’e canlı yayına bağlanarak “Bugün sadece Harkov’dan 1 otobüs kalktı. Hâlâ kurtarılmayı tahliye bekleyen 800 öğrenci var.’’ dediği için ‘Türk kızı ağlamaz’ diyerek yayından alındı.







Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden Duygu Birgül, kaldığı sığınaktan A Haber canlı yayınına bağlandı. Ukrayna’da yaşananları gözyaşlarıyla anlatan ve kurtarılmayı beklediklerini ifade eden Duygu Birgül, “Bugün Harkov’dan sadece bir otobüs kalktı sadece 50 öğrenci tahliye edildi, burada 800 öğrenci daha var. Şunu belirtmek istiyorum bizim durumumuz çok acil. Yarım saat sonra belki bu konuşmayı bile yapamayacağım” ifadelerini kullanınca Birgül konuşmasını keserek araya giren sunucu Gökhan Kurt araya girerek devletin mahsur kalan Türk vatandaşlarını kurtaracağını tahliye operasyonlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.





“TÜRK KIZI AĞLAMAZ”





Sunucu Gökhan Kurt’un ardından programın konuğu Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, kız öğrenciye “Gerekirse gelir ben alırım seni merak etme. Türk kızı ağlamaz” dedi. Daha sonra kız öğrenci Duygu Birgül apar topar yayından alındı.