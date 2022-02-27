Miçotakis: Rusya’nın hava saldırısında 10 Yunan vatandaşı öldürüldü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Ukrayna'ya bombalamaya devam eden Rusya'nın Yunan vatandaşlarının da ölümüne sebep olduğunu belirten Miçotakis, “Rusya’nın Ukrayna’nın Mariupol kentine düzenlediği hava saldırısında 10 masum Yunanistan vatandaşı öldürüldü!” ifadesini kullandı.







Saldırı da 6 Yunan vatandaşının da yaralandığı belirtilirken Rusya’nın Yunanistan Büyükelçisi’nin de Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu. Mariupol kenti eteklerindeki Sartana ve Bugas’a yönelik hava saldırısında yaralananlardan birinin de bir çocuk olduğu belirtildi. Mariupol’da binlerce Yunan yaşarken, 6 kişinin Sartana’da ve dört kişinin Bugas’ta hayatını kaybettiği açıklandı.





Bu ayın başında Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bölgedeki Yunan vatandaşlarının korunmasını istemişti.





Öte yandan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, “Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde Ukraynalı mültecileri almaya hazırız. Bunun maliyeti Avrupa tarafından karşılanabilir. Fakat şu an önceliğimiz olayın insani boyutu” dedi.