Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un KHK mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na destek /22 Mart 2023 16:45

15 Temmuz'un KHK mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na destek

KHK’lı Platformları Birliği 14 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

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71 il platformundan oluşan KHK’lı Platformları Birliği’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

‘‘KHK’lı Platform Birliği olarak 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde muhalefet partilerinden geçmiş süreçte KHK’lar konusunda net tavır alan, KHK’lılara destek veren siyasetçilere ve KHK’lı aday adaylarına bulundukları seçim bölgelerinde destek verilecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise toplumda oluşan büyük mutabakat da dikkate alınarak 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verilecektir.’’




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