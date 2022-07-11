Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken İçişleri kayıp silahlar için yine sus pus /11 Temmuz 2022 14:20

15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken İçişleri kayıp silahlar için yine sus pus

15 Temmuz gecesi dağıtılan silahlarla ilgili AKP hükumetinin sessizliği sürüyor. 15 Temmuz'da dağıtılan ve kayıp olan 16 silahla ilgili soruya Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı yine yanıtsız bıraktı.

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15 Temmuz darbe girişiminde bazı silahların kaybolduğu ve dağıtıldığı iddiaları, Ankara’da işlenen bir cinayetle gündeme gelmişti. Yargıya taşınan olayda, 15 Temmuz gecesi 16 silahın kaybolduğu öne sürülmüştü.

CHP MİLLETVEKİLİ GAMZE TAŞÇIER SORMUŞTU
Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in Ocak 2019’da verdiği soru önergesini Mart 2020’de yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahların “ülke genelinde arandığını” belirtti. Sedat Peker ise Temmuz 2021’de yaptığı açıklamada Soylu’nun talimatıyla 15 Temmuz sonrasında da silah dağıtıldığını iddia etti.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar, kayıp silahlarla ilgili bugüne kadar iktidara yöneltilen soruların nasıl yanıtsız kaldığını derledi.

JANDARMADA 7, ANKARA EMNİYETİNDE 16, İSTANBUL EMNİYETİNDE 1 SİLAH KAYIP
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı yedi silahın darbeciler tarafından gasp edildiğini ve çatışmalarda kaybolduğunu, Ankara Emniyet Müdürlüğü envantarine kayıtlı 16, İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı bir silahın kayıp olduğunu söyledi. Meclis’te verilen araştırma önergeleri, Kasım 2021’de AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Bütçe görüşmeleri sırasında silah dağıtıldığı iddialarını reddeden Soylu ise “15 Temmuz’da İçişleri Bakanı olmadığını” söyleyerek “Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÜZERİNDEN SORULDU YİNE CEVAP YOK
İçişleri Bakanlığı, 9 Temmuz 2021’de CİMER üzerinden konuya ilişkin yapılan bilgi edinme başvurusuna hiçbir yanıt vermedi.

Kayıp silahların durumu, kayıp ruhsatlı silahların sayısı ve organize suç örgütü lideri Peker’in kayıp silahların dağıtıldığına ilişkin iddiaları yer alan başvuruda, şu sorular yer alıyor: “Kaç silah kayıp? Söz konusu silahlar bulundu mu? Aramaya ilişkin inceleme tamamlandı mı? Türkiye’de kaç ruhsatlı silah kayıp? Peker’in kaydı olmayan silahların dağıtıldığına yönelik iddialarına ilişkin inceleme yapıldı mı?”
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