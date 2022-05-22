Samanyolu Haber /Gündem / 15 yıl sonra ilk: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek /22 Mayıs 2022 15:07

15 yıl sonra ilk: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail’e giderek mevkidaşı ile görüşecek. Türkiye Dışişleri Bakanı en son 15 yıl önce İsrail'e gitmiş ve mevkidaşı ile görüşmüştü.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek. 

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 yıl sonra ilk: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek Sonraki Haber >>

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

ABD’yi yine hortum vurdu

ABD’yi yine hortum vurdu

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:31:23