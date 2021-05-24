17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

İspanyol Juan Joya Borja'nın tık rekorları kıran görüntüleri 17-25 büyük yolsuzluk ve rüşvet iddialarını simgelerinden biri haline gelmişti. İspanyol komedyenin birçok uyarlaması olan görüntüleri bu sefer Binali Yıldırım için uyarladı.







Uyarlamanın konusu Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Binali Yıldırım'ın yaptığı savunma oldu. Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya uyuşturucu rotası belirlemek için gittiğini ileri sürmüştü. Yıldırım ise oğlunun Venezuela'ya Covid-19 için maske ve test kiti yardımı götürdüğünü ileri sürerek savunma yapmıştı.