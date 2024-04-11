17 yaşındaki gençler feci kazada hayatını kaybetti

İzmir'de Kınık'tan Bergama'ya giden M.Ö'nün (40) kullandığı 45 YA 9737 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Emirhan A'nın (17) idaresindeki 35 L 5064 plakalı motosiklete arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı Keremcem A. (17) yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emirhan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keremcem A. ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Jandarma, otomobil sürücüsü M.Ö'yü gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





