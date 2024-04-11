Samanyolu Haber /Gündem / 17 yaşındaki gençler feci kazada hayatını kaybetti /11 Nisan 2024 19:46

17 yaşındaki gençler feci kazada hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 17 yaşlarındaki iki genç hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İzmir'de Kınık'tan Bergama'ya giden M.Ö'nün (40) kullandığı 45 YA 9737 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Emirhan A'nın (17) idaresindeki 35 L 5064 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı Keremcem A. (17) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emirhan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keremcem A. ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, otomobil sürücüsü M.Ö'yü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 17 yaşındaki gençler feci kazada hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:27