Samanyolu Haber /Politika / YSK: 4 yerde seçimler yeniden yapılacak /11 Nisan 2024 16:17

YSK: 4 yerde seçimler yeniden yapılacak

Bayram dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin itiraz süreci çerçevesinde AKP’nin 2, CHP’nin 1, MHP’nin 1 ve DEM Parti’nin 2 itirazının kabul edildiğini aktardı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin itiraz sürecini takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı. Yener, basın mensuplarının da YSK personeliyle beraber mesai yaptığını belirterek, YSK personeline sağlanan tüm imkanların basın mensuplarına da sağlandığını ifade etti.

Yerel seçimlerdeki itiraz sürecine ilişkin bilgilendirmelerde de bulunan Yener, il ve ilçe seçim kurullarının kararlarına yapılan itiraz sürecinin tamamlandığını, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

İTİRAZ SÜREÇLERİNİN SONUCU

Şu ana kadar büyük şehirlerde, il belediye başkanlıklarında ve ilçe belediye başkanlıklarında yapılan itiraz süreçlerine ilişkin bilgi verdiklerini kaydeden Yener, “Hatırladığım kadarıyla bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olan da var, reddedilenler de var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hatırladığım kadarıyla 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 1 yerde ve Halkaların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin ise 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi” ifadelerine yer verdi.

"4 SEÇİM BÖLGESİNDE SEÇİMLER YENİLENECEK"

Yapılan itirazlar sonucunda seçimin yenileneceği yerlerin de olduğunu söyleyen Yener, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçelerinin yanı sıra Edirne’de bir beldede ve Sivas’ta bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını kaydetti. Yener, buradaki seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran’da gerçekleşeceğini aktardı.

Yener, YSK’nın Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB tarafından ödüllendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "Bu seçim sürecinden önce, ödül vermesi 20 Mart 2024 tarihindeki toplantısında alınan kararla gerçekleşmiştir. 2023 tarihindeki gerçekleşen seçimler ve daha önceki seçim sürecine ilişkin bizim göndermiş olduğumuz sunumların değerlendirilmesi neticesinde A-WEB oy birliğiyle ödülün ülkemize verilmesine karar vermiştir. Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950’den beri devam eden süreçte ülkemiz Yüksek Seçim Kurulu’nun gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz" şeklinde konuştu.

Yener, konuşmasının sonunda seçim sürecinde siyasi parti temsilcilerine, sandık müşahitlerine, Ramazan Bayramı’nda da mesailerini sürdüren YSK personeli ve basın mensuplarına verdikleri emeklerden ötürü teşekkür etti.
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