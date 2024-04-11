Zaman eski yazı işleri müdürü Ali Odabaşı, keyfi olarak tutuklu tutuluyor

Ali Odabaşı, Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 8 yıl önce tutuklanmıştı ve tahliye edilmesi gerektiği halde cezaevi yönetimi tarafından keyfi olarak hapis tutuluyor. Cezaevi yetkilileri, Odabaşı'nın denetimli serbestlik hakkını ve daha sonra elde ettiği şartlı tahliye hakkını "iyi halli olmadığı" gerekçesiyle gasp etmişlerdir.



Ali Odabaşı'nın eşi H. Odabaşı, eşinin yaşam ve sağlık hakkının cezaevi yönetimi tarafından tehlikeye atıldığını belirtiyor. Eşinin hapiste 4 ameliyat geçirmiş olduğunu ve beşincisine ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. H. Odabaşı, yaşanan haksız muamelelere karşı mücadele verdiğini ve son çare olarak kamuoyuna seslenmek istediğini ifade ediyor.



Ali Odabaşı'nın eşi, Sincan T Tipi Cezaevi Gözlem Kurulu'nun eşinin itirafçı olmadığı gerekçesiyle tahliye etmediğini ve cezasını uzattığını aktarıyor. Ayrıca, ailece eşinin yanına yakın olabilmek için yıllardır verilen nakil dilekçelerinin işleme konulmadığını belirtiyor.



H. Odabaşı'nın Gergerlioğlu'na yazdığı mektupta, eşinin haklarına yapılan bu haksız müdahalelerin son bulması için destek talep ediliyor. Eşinin hapiste dört kez ameliyat geçirdiğine ve sağlık durumunun ciddiyetine rağmen gerekli tıbbi bakımın sağlanmadığını vurguluyor.



Ali Odabaşı'nın eşi, cezaevi koşullarının eşinin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini ve bir an önce adaletin sağlanmasını talep ediyor. Çocuklarıyla birlikte yaşadığı zorlu sürecin artık dayanılmaz hale geldiğini vurguluyor ve kamuoyundan destek istiyor.