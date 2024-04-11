Samanyolu Haber /Gündem / Zaman eski yazı işleri müdürü Ali Odabaşı, keyfi olarak tutuklu tutuluyor /11 Nisan 2024 16:11

Zaman eski yazı işleri müdürü Ali Odabaşı, keyfi olarak tutuklu tutuluyor

Sincan T Tipi Cezaevi, Zaman gazetesinin eski sorumlu yazı işleri müdürü avukat Ali Odabaşı'nın 1,5 yıldır keyfi olarak tutuklu kalmasına devam ediyor. Ali Odabaşı'nın eşi, bu haksız uygulamaya karşı sesini duyurarak destek çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Ali Odabaşı, Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 8 yıl önce tutuklanmıştı ve tahliye edilmesi gerektiği halde cezaevi yönetimi tarafından keyfi olarak hapis tutuluyor. Cezaevi yetkilileri, Odabaşı'nın denetimli serbestlik hakkını ve daha sonra elde ettiği şartlı tahliye hakkını "iyi halli olmadığı" gerekçesiyle gasp etmişlerdir.

Ali Odabaşı'nın eşi H. Odabaşı, eşinin yaşam ve sağlık hakkının cezaevi yönetimi tarafından tehlikeye atıldığını belirtiyor. Eşinin hapiste 4 ameliyat geçirmiş olduğunu ve beşincisine ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. H. Odabaşı, yaşanan haksız muamelelere karşı mücadele verdiğini ve son çare olarak kamuoyuna seslenmek istediğini ifade ediyor.

Ali Odabaşı'nın eşi, Sincan T Tipi Cezaevi Gözlem Kurulu'nun eşinin itirafçı olmadığı gerekçesiyle tahliye etmediğini ve cezasını uzattığını aktarıyor. Ayrıca, ailece eşinin yanına yakın olabilmek için yıllardır verilen nakil dilekçelerinin işleme konulmadığını belirtiyor.

H. Odabaşı'nın Gergerlioğlu'na yazdığı mektupta, eşinin haklarına yapılan bu haksız müdahalelerin son bulması için destek talep ediliyor. Eşinin hapiste dört kez ameliyat geçirdiğine ve sağlık durumunun ciddiyetine rağmen gerekli tıbbi bakımın sağlanmadığını vurguluyor.

Ali Odabaşı'nın eşi, cezaevi koşullarının eşinin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini ve bir an önce adaletin sağlanmasını talep ediyor. Çocuklarıyla birlikte yaşadığı zorlu sürecin artık dayanılmaz hale geldiğini vurguluyor ve kamuoyundan destek istiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zaman eski yazı işleri müdürü Ali Odabaşı, keyfi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:58:07