Samanyolu Haber /Politika / Koray Aydın’dan Bahçeli’ye tepki, Akşener’e çağrı /11 Nisan 2024 19:50

Koray Aydın’dan Bahçeli’ye tepki, Akşener’e çağrı

İYİ Parti’de genel başkanlık için aday olan Koray Aydın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’e çağrısına tepki gösterirken; “Olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri kabul edilemez” ifadelerini de kullandı. Aydın, Akşener’e de çağrı yaptı.

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Seçimlerden sonra olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti’de Meral Akşener’in aday olmayacağını açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşı çıkmıştı. Bahçeli’nin bu çıkışına tepki gösteren Koray Aydın, kurultaya müdahale yapıldığını ve bunu ‘kabul edilemez olduğunu’ söyledi.

BirGün'de yer alan habere göre İYİ Partili bazı milletvekili ve il başkanlarının organize edilerek olağanüstü kurultayın iptali için çaba harcandığını belirten Adydın, Bahçeli’ye tepki gösterdi. Aydın, Meral Akşener’e de, “Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir” çağrısı yaptı.

Aydın’ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İYİ Parti, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe tavır koyan, yeri geldiğinde isyan eden İYİ ve cesur insanlar tarafından kurulmuştur. 2016 yılında MHP olağanüstü kurultayının toplanması için yeter sayının 3 katını aşan hatta salt çoğunluğuktan bile fazla imza toplanmasına rağmen, o kurultay, iktidarın açık müdahalesi ve garabet bir yargı darbesiyle engellenmişti. Bu haksızlık karşısında susmayan ve gerektiğinde baba ocağına bile eyvallah etmeyen Türk milliyetçileri, İYİ ve cesur insanlarla el ele vererek olağanüstü hal dönemi şartlarında İYİ Parti'yi kurmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirme sonucunda olağanüstü kurultay kararı almış ve kendisi de aday olmayacağını Türk ve dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Ancak İYİ Parti’mizin bazı Milletvekilleri ve İl Başkanları organize edilerek kurultayın iptal edilmesi çabaları hız kazanmıştır.

Nitekim Sayın Bahçeli, iktidar tarafının Genel Başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir. Böylesine talihsiz girişimler Milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve kurultay delegelerimizin yüksek şahsiyetlerini hiçe saymak ve onların hür iradelerine ipotek koymak demektir. Olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemler, süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişiminden ibaret kalacaktır.

 AKŞENER’E AÇIK ÇAĞRI

Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir. İYİler ve Cesurlar Hareketi olan İYİ Parti'nin büyük kurultay delegelerinin vereceği karar, başımızın üstündedir. Söz, İYİ Parti'yi siyasi intihara sürükleyecek senaryoyu yazanların değil, delegenin olmalıdır. Demokrasinin ve hukukun gereği budur.”
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