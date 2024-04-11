AKP ile Yeniden Refah kapışması tam gaz: Saray’dan ‘13. Cumhurbaşkanı’ cevabı

Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi ile AKP arasındaki gerginlik devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın fotoğrafını kullanarak, "Bu adam sayesinde Üsküdar sahilde bira içilebilecek" paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral ise paylaşımı alıntılayarak, Fatih Erbakan'a yönelik, "İplerin kimin eline geçti de sen bu hale düştün. Yazık, kimleri sevindirdiğine dön de bir bak! Birazcık babanın oğlu olsaydın, sende ondan da eser yok…" ifadelerini kullandı.



BirGün'de yer alan habere göre Oktay Saral'a yanıt, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Fatih Erbakan'a "İplerin kimin eline geçti de sen bu hale düştün?" diyen Oktay Saral'a tepki gösterdi. Güner, "Öz eleştiri yapmak yerine Yeniden Refah Partisi'ne ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a trol ordularınızla saldırmayı doğru bildiğiniz için bu sonuçları aldınız" ifadelerini kullandı.



Melih Güner'in paylaşımı şu şekilde:



"Yahu biz ne yaptık da millet bize oy vermedi. Millet nasıl bunalmış, kibir abidelerine dönüşmüş belediye başkanlarımız halktan nasıl kopmuşlar' diye öz eleştiri yapmak yerine Yeniden Refah Partisi'ne ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a trol ordularınızla saldırmayı doğru bildiğiniz için bu sonuçları aldınız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmuşsunuz ama Üsküdar'da 23 bin oy farkla CHP'nin kazandığını ve bizim 7 bin oy aldığımızı bile araştırmamışsınız."



13. CUMHURBAŞKANI POLEMİĞİ



Saral, bu atışmanın devamında da Melih Güner ile tartışmasına devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı bayram kutlaması için aramamasını “12.Cumhurbaşkanımız (Erdoğan), 13. Cumhurbaşkanımız (Fatih Erbakan) ile görüşmemiştir” ifadeleriyle eleştirdi.



Saral da buna karşılık, “Siyasi tecrübeleri yaşları gibi ‘toy’ olan kişiler bilmeyebilir pek tabii; büyüklerinizin bu durumlar için kullandığı bir söz var: Aç tavuk kendini darı ambarında sanır” dedi.