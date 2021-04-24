Samanyolu Haber /Sağlık / "2 ayda yeniden hastalanan var, aşı takvimi değiştirilmeli" /24 Nisan 2021 13:25

"2 ayda yeniden hastalanan var, aşı takvimi değiştirilmeli"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 geçirerek kazanılan bağışıklık konusunda uyardı: “Hastanemizde hastalıktan iki ay sonra tekrar hastalık geçiren kişiler var. Aşıyı belki altı ay sonra değil, daha erken sürede yapmamız gerekecek.”

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Hindistan’ın bu yaklaşımla ‘patlama’ yaşadığını aktaran Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Ben hastalık geçirdim’ deyip buna güvenmeyin. Bizim çok yatan hastalarımız içinde üçüncü defa enfeksiyon geçirenler var. Mutant virüs bildiğimizi sandığımız şeyleri de şüpheyle karşılamamıza neden oldu. Bunlardan bir tanesi de geçirilen hastalığın altı ay koruması. Hastanemizde hastalıktan iki ay sonra tekrar hastalık geçiren kişiler var. ‘Şu kadarı hastalık ile bağışıklık kazanır, şu kadarını da ben aşılarım’ diye hesap yaparsak; Hindistan bunu yaptı, büyük bir patlama yaşadı.“

Aşı ve tedbiri birlikte yürütmeden vaka sayısının azalmasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Ceyhan “Biz ‘Altı ay bekleyin‘ diye söylüyorduk, mutant virüs ile ortaya çıkan vakalarda daha erken hastalanmalar olduğunu görüyoruz; aşıyı da belki altı ay sonra değil, daha erken sürede yapmamız gerekecek” dedi.

‘BU HIZLA DEVAM EDERSE YILLAR ALIR’

Kurallara uyulma konusunda bir iyileşme gözlemlemediğini belirten profesör bu durumda aşının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Aşılma hızımız ilk başta gayet iyiydi, şimdi günde 30 binlere kadar düştü, bu hızla devam ederse Türkiye’nin istediğimiz düzeyde aşılanması yıllar alır. Aşı kararsızlığını biz zaten bekliyorduk, bunun çok önceden tedbirinin alınması lazımdı.”
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