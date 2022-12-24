Samanyolu Haber /Gündem / 2 gün önce 42 ilde yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar /24 Aralık 2022 14:36

2 gün önce 42 ilde yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar

ORC Araştırma, 42 ilde "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yöneltti.. Ankete göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40'ı dahi bulamıyor.

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ORC Araştırma Şirketi, yeni yıla sayılı günler kala yaptığı son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Ankette çarpıcı veriler ortaya çıkarken, Cumhur İttifakı'nın durumu da dikkat çekti.

42 ilde 4 bin 220 kişi ile yüzyüze yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. Anketten çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

AKP: Yüzde 31,2
CHP: Yüzde 24,2
İYİ Parti: Yüzde 17,5
HDP: Yüzde 7,5
MHP: Yüzde 7,1
Gelecek Partisi: Yüzde 2,4
DEVA: Yüzde 2,3
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2
Zafer Partisi: Yüzde 1,7
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,2
Diğer partiler: Yüzde 1,5

Ankete göre İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı %41,7'ye ulaştı. 

AKP ve MHP'nin bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise %38,3 olarak ölçüldü.
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