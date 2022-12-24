Cumhurbaşkanıydı resmen ‘Reis’ oldu

Rusya Federasyonu bünyesinde çok sayıda bölge ve cumhuriyet var. Bölgelerin ve cumhuriyetlerin Başkan seviyesindeki yöneticilerine “Cumhurbaşkanı” ya da “devlet başkanı” deniyordu. Fakat Rusya Federasyonu merkezi kararla bu ünvanları yasakladı ve 'bir tane Devlet Başkanı, bir tane Cumhurbaşkanı olur' açıklaması yaptı. Fakat uzun süre Tataristan Cumhuriyeti yöneticisi için bu karar istisna tutuluyordu.





Rusya’ya bağlı Tataristan’da Devlet Konseyi Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı unvanına son verilen cumhuriyet liderinin eskiden ‘Başkan’ olan unvanını “Reis” olarak değiştirdi.





Rusya’nın Federasyona bağlı federal cumhuriyetinin başının "president" (başkan) ünvanını kullanmasını yasaklamasından sonra, özerk cumhuriyetler kendi meclislerinde yeni yasaya uygun düzenlemeler yapmak zorunda.





Vladimir Putin'in 2021 aralık ayında imzaladığı Federal bölgelerin "president" (başkan) ünvanını kullanmasına yasak getiren kararname, bu yılın 1 Haziranında yürürlüğe girerken bölgelere gerekli değişiklikleri yapmaları için 6 ay süre tanınmıştı.





Tüm özerk bölge meclisleri gerekli düzenlemeri yaparken halihazırda Rusya Federasyonu’ndaki yapılar içerisinde “devlet başkanı” sıfatına karşılık gelen Cumhurbaşkanı sıfatını kullanan tek lider Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov kalmıştı.





Tataristan Anayasası ile Rusya federal yasaları çelişkisini gidermek için Tataristan Devlet Konseyi, cumhurbaşkanının isminin Reis olarak değiştirilmesini önerdi.





Tataristan Devlet Konseyi'nin cuma günü yaptığı son oturumda, Rusya Federasyonu'nu oluşturan unsurlardan birinin başkanının görevinin yeniden adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.





Mevcut başkan Minnikhanov, 2025 seçimlerine kadar görevde kalacak. 2025 yılında yapılacak seçimlerle birlikte bölge sakinleri "Tataristan Cumhuriyeti'nin Başı- ünvanını ‘Reisi" olarak kullanacak.





Tataristan Devlet Konseyi Başkanı Farid Mukhametshin kararı bir uzlaşma olarak nitelendirdi.





samanyoluhaber.com - Moskova