Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan uyuşturucu çıkışı: Arkasındaki siyasi gücü biliyorum /24 Aralık 2022 15:07

Kılıçdaroğlu'ndan uyuşturucu çıkışı: Arkasındaki siyasi gücü biliyorum

Kayseri’de gerçekleştirilen Kadın Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim, her kadın kazanacak" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, "O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de gerçekleştirilen Kadın Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Diyorlar ki 'yapamaz, bunu gerçekleştiremez' bizim bütün belediye başkanlarımız yapıyorlar, geldiğimizde o bütçe beşli çetelere gitmeyecek.

Ayrıştırdılar, bizi böldüler. Başı açık, yok başı kapalı. Kadın kadındır kardeşim, kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları, torpilleri bitireceğim.

Az önce çocuğu bağımlı olan bir anne konuştu. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum ama Allah sizi inandırsın ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. . Onların kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerle fotoğraf çektirdiğini, arkasındaki siyasi gücü biliyorum. Ama ben hiçbir zaman yasadışı gücün karşısında bir milim geri adım atmam. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım.

Eğer kadınların huzur içinde yaşamasını istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Altı oku görüyorsunuz, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir kardeşim 'Ben, ailem geçmişte AK Parti'ye oy verdik. Hakkınızı helal edin' dedi. Helal olsun, helal olsun.

Paralar nerede diye soracaksınız. 'Beşli çete'nin elinde. Beşli çete'nin elindeki para 481 milyar dolar. Buradan paralarını Amerika'ya, Londra'ya götürüyorlar. Tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. 

Uyuşturucu baronları milyar dolar kazanıyorlar, bizim evlatlarımızı zehirliyorlar. Sesleri bile çıkmadı. Bağırdım, çağırdım. Şimdi 'Mücadele ediyoruz' diyorlar. 20 yıldır ne yapıyordunuz?


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