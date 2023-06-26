Samanyolu Haber /Gündem / 2 ilde zehirlenme alarmı: Soluğu hastanede aldılar /26 Haziran 2023 23:52

2 ilde zehirlenme alarmı: Soluğu hastanede aldılar

Düzce'de cezaevindeki 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de taziyede yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkan 18 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Düzce Çilimli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle idareye başvuran mahkumlardan 15’i kontrollerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valisi Cevdet Atay, cezaevinden gelen ihbar üzerine 15 tutuklunun hastanede gözetim altına alındığını söyledi.

Vali Atay, “Gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen mahkumların tedavisi sürüyor. Tutuklulardan hiçbirinin durumu ciddi değil.” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA’DA DA ZEHİRLENME ALARMI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de zehirlenme vakası görüldü. Ada Mahallesi’nde yakınlarının taziyesinde fasulye ve pilav yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Aralarında çocukların da olduğu 18 kişi, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslar ve özel araçlarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 18 kişinin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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