Ay, Dünya'daki günleri nasıl uzatıyor?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bundan milyarlarca yıl önce ortalama bir Dünya günü 13 saatten daha kısaydı. Günlerin uzamaya devam etmesinin sırrı Ay ve okyanuslarımız arasındaki ilişkide saklı.



Bazı teorilere göre Ay, gezegenimizde yaşamı mümkün kılan koşulların oluşmasına ve hatta Dünya'daki yaşamın başlamasına yardımcı oldu.



Ay'ın gezegenimiz etrafındaki eksantrik yörüngesinin, bugün hayatımıza yön veren bazı önemli hava sistemlerinin oluşumunda rol oynadığı düşünülüyor.



Ama Ay da yavaş yavaş gözden kayboluyor.



Dünya'nın etrafında hassas bir dengede sürdürdüğü astro-balesini gerçekleştirirken "Ay çekilmesi" olarak bilinen bir süreçle yavaş yavaş gezegenimizden uzaklaşıyor.