Putin’den Wagner açıklaması: Sözümü tutacağım

Sözcü'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidarına meydan okuduktan saatler sonra sağlanan anlaşmayla savaşçılarını geri çeken paralı asker grubu Wagner hakkında açıklama yaptı.



“SÖZÜMÜ TUTACAĞIM”



Wagner üyelerine bir söz verdiğini ve bu sözü tutacağını ifade eden Putin, şu ifadeleri kullandı:



*Ayaklananlar ülkelerine ihanet etti, yanlışa düşüp vazgeçenlere teşekkür ediyorum. Tüm devlet organları bu isyanın bastırılması için harekete geçti.



*Kan dökülmesini engelleyen Wagner komutanlarına teşekkür ediyorum. Belarus’a gitmek isteyen Wagner üyelerine söz veriyorum ve bu sözü tutacağım.



Wagner askerlerinin yaptıklarının sonuçlarını düşünmesi için silah kullanmadık. Ya orduya katılırlar, ya Belarus’a giderler.