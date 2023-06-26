Rusya, Wagner isyanının ardından 'normale dönüş' mesajları veriyor

Öte yandan Rus haber ajansları, "silahlı isyan çağrısı" yaptığı gerekçesiyle Prigozhin hakkında açılan cezai soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.





Prigojin, Wagner'in direnişle karşılaşmadan Moskova'ya doğru 780 kilometre yürümesine izin veren güvenlik ihlallerine işaret ederek "ülkeyi koruyamayan Rus ordusunu" eleştirdi.







Rusya'da "siyasi sistemin kırılganlıklar gösterdiğini ve askeri gücün çatırdadığını" ifade eden Borrell, "Şimdi Ukrayna'yı her zamankinden daha fazla desteklemenin tam zamanı." dedi.





Euronews Türkçe'nin haberine göre Rusya, paramiliter grup Wagner tarafından başlatılan isyanın ardından "her şeyin normale döndüğü" sinyallerini verdi.Wagner grubu pazartesi günü St Petersburg'daki merkezinin normal bir şekilde çalıştığını açıklarken; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wagner'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.Rus devlet ajansı TASS, Wagner'in Rusya'nın bazı bölgelerinde işe alımlara yeniden başladığını aktardı.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin doruğa ulaştığı cumartesi günü televizyonda yaptığı ve Wagner'in sahibi Yevgeniy Prigozhin'i ihanetle suçladığı konuşmasından bu yana kamuoyu önünde konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.Wagner isyanının etkisiz hale getirilmesinin ardından ilk kez görüntülü mesaj yayınlayan Putin, Moskova'da düzenlenen 11. Uluslararası Gençlik Sanayi Forumu "Geleceğin Mühendisleri 2023" katılımcılarına hitap etti.Savunma Bakanı Sergey Şoygu, pazartesi günü Ukrayna'da görev yapan güçleri teftiş ettiği bir videoda görüldü.Yetkililer, normale dönme çabalarının bir başka işareti olarak, Wagner birliklerinin girdiği ve karşılıklı çatışmaların yaşandığı Voronej ve Moskova'da güvenlik güçlerine geniş yetkiler veren "terörle mücadele operasyon rejiminin" sona erdiğini duyurdu.Prigojin, Kremlin'in kendisi ve savaşçıları için vaat ettiği dokunulmazlık karşılığında cumartesi akşamı isyanına son verdiğini açıklamıştı.Wagner lideri Yevgeny Prigojin, hükümeti devirmek istemediğini, özel askeri şirketi Wagner'in yok edilmesini önlemek için harekete geçtiğini savundu."Yürüyüşümüzü bir adaletsizlik yüzünden başlattık" diyen Prigojin, 11 dakikalık açıklamasında nerede olduğu ya da planlarının ne olduğu konusunda ayrıntı vermedi.Pazartesi günü her şey normalmiş gibi görünse de Wagner'in cuma akşamı ile cumartesi akşamı arasındaki "isyan" çıkışı ülkeyi sarstı.Prigozhin'in birlikleri bu 24 saat boyunca güneybatıdaki stratejik Rostov kentinde birçok askeri bölgeyi ele geçirdi ve Moskova'ya doğru yüzlerce kilometre yol kat etti.Darbe başladığı gibi aniden sona erse de bu kriz, 1999'da iktidara gelen Putin'e karşı en büyük meydan okuma olarak görülüyor.Rus analist Tatyana Stanovaya, "Putin ve devlet, rejim için büyük sonuçlar doğuracak büyük bir darbe aldı." değerlendirmesi yapıyor.Pek çok analist Rusya'daki Wagner krizinin sahadaki Rus güçlerini zayıflatabileceğine ve birkaç haftadır zorlu bir karşı saldırı yürüten Kiev''in işine yarayacağına inanıyor.Avrupa Birliği (AB) bakanları pazartesi günü, Wagner isyanının Putin'in iktidar üzerindeki hakimiyeti ve paralı askerlerin sınırın hemen ötesinde Belarus'a yerleşip yerleşemeyeceği konusunda soru işaretleri yaratması nedeniyle dikkatli olunması çağrısında bulundu.Lüksemburg'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarından bazıları, Prigozhin liderliğindeki kısa süreli ayaklanma için Putin'in "kendi yarattığı canavarın kendisine saldırdığını" söyledi.Bazıları da Prigozhin'in tam olarak nerede olduğu ve yanına asker alıp almadığı gibi pek çok sorunun varlığını sürdürdüğünü belirtti.Pek çok bakan, Rusya'daki krize verilecek en önemli yanıtın "Ukrayna'nın bu durumdan olası her türlü avantajı elde etmesine yardım etmek" olduğu konusunda görüş bildirdi.Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Putin'in Wagner ile yarattığı canavarın "yaratıcısına karşı hareket ettiğini" söyledi.ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve NATO'nun Wagner paralı asker grubunun Rusya'daki kısa süreli ayaklanmasında hiçbir rol oynamadığını açıkladı.Ayaklanmayı "Rus sistemi içindeki bir mücadele" olarak nitelendiren Biden, "Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir ilgimiz yok." dedi.Hafta sonu müttefikleriyle bir video görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Biden, hepsinin Putin'e "bu konuda Batı'yı suçlamak için hiçbir bahane vermeme" konusunda kararlı olduklarını söyledi.