'Mülteciler geri itmelerle büyük dramlar yaşıyor, sessiz kalmayınız'

‘Mülteciler Haftası’ nedeniyle Yunanistan’daki sığınmacılar hakkında farkındalık oluşturmak için, bir haftadan fazla pedal çeviren gönüllü eğitimciler bisikletle bin kilometrelik yol katederek, Pazar akşamı Sydney’e ulaştı.



Gönüllü eğitimcilerin, farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Mülteciler Haftası’nda gerçekleştirdiği ‘Cycle of Hope’ Brisbane to Sydney Opera House bisiklet sürüşü, dünyaca ünlü Sydney Opera House’ın önünde sona erdi. Aktivistleri, İnsan Hakları Derneği (Advocates For Dignity (AFD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saral ve Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu (Australian Relief Organization) CEO’su Serkan İner ile diğer yetkililer karşıladı.



TOPLANAN YARDIMLAR, YUNANİSTAN’A ULAŞTIRILACAK



18 Haziran’da Brisban’dan yola çıkan Wisdom Koleji öğretmeni aktivist Süleyman Kaya ve eğitim gönüllüleri M.Emin Özçelik ile Abdullah Shakeel, 8 günlük sürüşü tamamlayarak, dünyaya mesaj verdiler. 25 Haziran’da Sydney’e ulaşan aktivistlerin, etkinlik çerçevesinde gofund.me/08d0004f da başlattıkları yardım kampanyasıyla elde edilen gelirin, Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu (Australian Relief Organization-ARO) aracılığıyla Yunanistan’daki mülteci mağdurlara ulaştırılacağı belirtildi.



Kış şartları ve uzun süren zorlu bir yolculuğu problemsiz başarmanın sevincini yaşadıklarını belirten Wisdom Koleji öğretmeni Süleyman Kaya, Sydney Harbour Limanı’ndaki dünyaca ünlü Opera House Binası’nın önünden, mültecilerin yaşadığı drama dikkat çekti. Sydney Boğazından mesaj veren öğretmen ve aktivist Süleyman Kaya, “Yunanistan’daki mülteciler, geri itmelerle (Pushback) büyük dramlar yaşıyor, zulümlere sessiz kalmayınız, destek veriniz” dedi.



6 AYDAN BERİ PROJENİN ETÜDÜNÜ YAPTIK, ŞÜKÜRLER OLSUN PROBLEMSİZ TAMAMLADIK



Mültecilerin karşı karşıya kaldığı fiziksel ve zihinsel problemlerin önemine işaret eden Kaya; “Yaklaşık 6 aydır bu proje üzerine çalışıyorduk ve Elhamdülillah bugün buradayız. 1000 kilometreden fazla bir yolculuğu başarıyla tamamladık” dedi. Başta Türkiye’den olmak üzere çeşitli ülkelerdeki baskı ve zulümlerden kaçarak Yunanistan’a sığınan insanların karşılaştığı zorluklar ve bilhassa geri itmeler (pushback) nedeniyle büyük dramlar yaşandığına dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Daha önce hem Yunanistan hem de deprem mağdurları için bir etkinlikte bulunmuştuk. Ailemle, Melbourne ve Sydney arasındaki yolda pedal çevirmiştik. Bu defa ise daha uzun mesafe ve yanıma iki yol arkadaşımızı alıp gerçekleştirdik. Kazasız bir şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Kış şartları nedeniyle ve bilhassa son gün bayağı yorucu oldu. Ama Allah’a şükürler olsun, projemiz başarıyla sonuçlandı. Kampanya nedeniyle toplanan yardımlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak inşallah. 8 gündür yoldayız. Bir taraftan da sürekli yaptığımız sosyal medya paylaşmaları ile mülteci sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ben ve yol arkadaşlarımın bu konu üzerine eğilerek başlattığımız kampanya ile bir katkımız olduysa, bundan çok büyük bir mutluluk duyacağız. Yola çıktığımız andan itibaren bize destek veren herkese ve bilhassa Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu (Australian Relief Organization-ARO) ve gönüllüleri ile İnsan Hakları Derneği (Advocates For Dignity -AFD) Yönetim Kurulu’na çok teşekkür ederiz.”



AKTİVİSTLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ



Öte yandan, Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu (Australian Relief Organization) CEO’su Serkan İner, aktivistlere teşekkür ederek, toplanan yardımların kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. Bu arada İnsan Hakları Derneği (Advocates For Dignity (AFD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saral’da, sözkonusu etkinlikten ve duyarlılıklarından dolayı aktivist Süleyman Kaya ve eğitim gönüllüleri M.Emin Özçelik ile Abdullah Shakeel’e teşekkür etti.



Daha sonra, İnsan Hakları Derneği (Advocates For Dignity (AFD) ile Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu (Australian Relief Organization) Yönetim Kurulu tarafından projenin belgeselini hazırlayan kameraman ve fotoğrafçılar ile eğitimcilere, gösterdikleri bu azimli ve yorucu projelerinden dolayı teşekkür edilerek, çeşitli hediyeler takdim edildi.



Zafer Polat Sydney