20 yaşındaki Türk kökenli genç Almanya’yı 5.7 milyon euro dolandırdı

Freiburg kentinde yaşayan 20 yaşındaki Türk kökenli Covid-19 dolandırıcısı Emre C.’yi konuşuyor. Almanya Yasal Sağlık Sigortası Hekimler Derneğine (KVBW) sık sık gittiği bir barın adresini hayali test merkezi olarak bildiren Emre C. derneğe kayıt yaptırdı.
800 euro aylık maaşla stajyer olarak çalıştığı belirtilen genç dolandırıcının bildirdiği 492 bin testin karşılığında devletten 5,7 milyon euro para aldı.
Kısa sürede milyonlarca euroya ulaşan paranın Emre C.’nin kişisel hesabına aktarıldığını gözlemleyen banka yetkilileri durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada Türk kökenli gencin sahtekarlığı gün yüzüne çıkarıldı.
Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Emre C.’nin aldığı paranın tamamının geri alındığı öğrenildi.
Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan 20 yaşındaki genç 1500 euro para cezasına çarptırıldı.