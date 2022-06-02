Samanyolu Haber /Gündem / 20 yaşındaki Türk kökenli genç Almanya’yı 5.7 milyon euro dolandırdı /02 Haziran 2022 14:41

20 yaşındaki Türk kökenli genç Almanya’yı 5.7 milyon euro dolandırdı

Almanya’da hayali Covid-19 test merkezi ile sahte test faturalandıran 20 yaşındaki Emre C. adlı Türk kökenli genç devletten 5,7 milyon euro aldı. 2021 yılının Mart ve Haziran ayları arasıda 492 bin testi faturalandıran Emre C.’yi bankası ele verdi.

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Freiburg kentinde yaşayan 20 yaşındaki Türk kökenli Covid-19 dolandırıcısı Emre C.’yi konuşuyor. Almanya Yasal Sağlık Sigortası Hekimler Derneğine (KVBW) sık sık gittiği bir barın adresini hayali test merkezi olarak bildiren Emre C. derneğe kayıt yaptırdı.

800 euro aylık maaşla stajyer olarak çalıştığı belirtilen genç dolandırıcının bildirdiği 492 bin testin karşılığında devletten 5,7 milyon euro para aldı.

Kısa sürede milyonlarca euroya ulaşan paranın Emre C.’nin kişisel hesabına aktarıldığını gözlemleyen banka yetkilileri durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada Türk kökenli gencin sahtekarlığı gün yüzüne çıkarıldı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Emre C.’nin aldığı paranın tamamının geri alındığı öğrenildi.  

Pazartesi günü  çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan 20 yaşındaki genç 1500 euro para cezasına çarptırıldı. 
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