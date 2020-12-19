2020’de en az 3 bin göçmen yollarda öldü

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Göçmenler Günü’nde dikkat çeken rakamlar paylaştı. Resmi rakamlara göre 2020 yılında en az 3 bin 174 göçmen hayatını kaybetti.





VOA'da yer alan habere göre BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), ölümlerin resmi rakamlardan çok daha yüksek olduğunun altını çizdi. Örgüt, binlerce insanın çöllerde, ormanlarda ve denizlerde tehlikeli yolculuklara çıktığını, bu yolculukta hayatını kaybeden binlerce göçmenin ise kayıtlarda yer almadığına dikkat çekti.







EN YÜKSEK CAN KAYBI BU YIL AVRUPA YOLUNDA

Bu yıl, en yüksek can kaybı Avrupa içinde ve yolunda göç sırasında yaşandı; 1.700’den fazla göçmen hayatını kaybetti. IOM sözcüsü Paul Dillion, ölümlerin önemli bir kısmının Sahra altı Afrika’dan gelen göçmenler arasında olduğunu söyledi.





IOM, küresel çapta bu yıl kaydedilen göçmen ölümlerinin toplam sayısının önceki yıllara göre daha düşük olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, bazı göç yollarında ölümlerin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Sözcü Paul Dillon, 2018’deki 45 ölümle karşılaştırıldığında, 2020’de İspanya’nın Kanarya Adaları yolunda en az 593 ölümün belgelendiğini söyledi.





VENEZUELA KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTTI

Dillion, “Güney Amerika’da da önceki yıllara kıyasla göçmen ölümlerinde bir artış kaydedildi ve çoğu Venezuelalı göçmen olmak üzere en az 104 kişi hayatını kaybetti. Bu, geçen hafta Venezuela açıklarında boğulan en az 23 kişiyi içeriyor. ABD-Meksika sınırında 381 erkek, kadın ve çocuk da yaşamını yitirdi” dedi.