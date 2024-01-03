2023 enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, 2023 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.





Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.



