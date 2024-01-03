Samanyolu Haber /Gündem / 2023 enflasyon rakamları açıklandı /03 Ocak 2024 11:04

2023 enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 2,93 , yıllık enflasyon yüzde 64,77 oldu. ENAG ise aralıkta aylık enflasyonu yüzde 4,12, yıllık enflasyonu yüzde 127,21 hesapladı.

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TÜİK, 2023 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 72,01 oldu.

ARALIKTA EN ÇOK ZAM KÜLTÜRDE
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.
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