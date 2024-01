Dolandırıcılardan gelen linke tıkladınız mı? Şimdi hemen bunları yapın!

EN KÖTÜ DURUMLAR NELER?





T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü adına yollanan sahte SMS ile dolandırıcılık girişimini değerlendirdi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.Nebil, "Dikkat! Dolandırıcılar SMS'lerde cirit atıyor, BTK ya da İçişleri Bakanlığı nerede?" başlıklı yazısında, SMS dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemleri şöyle aktardı:"(...) SMS'i tıkladınız ve telefonunuza kötü amaçlı yazılım bulaştığından veya başka bir şekilde bilgilerinizin ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız şunları deneyin;Ayarları kontrol edin: Bunu sadece şüphelendiğinizde değil, zaman zaman yapmalısınız. Yüklediğiniz uygulamaların işlevleri veya yardımcı programları için çok kapsamlı izinler görünüyorsa bunları iptal etmeyi veya uygulamayı tamamen silmeyi düşünün. Özellikle Android ekosisteminde yani Google Play'de çok sık kötücül kod içeren uygulamalar duyuyoruz.Şüpheli gördüğünüz uygulamalar varsa silin: Uygulamalarınızı sık sık inceleyin. Bazen telefonunuzda tanımadığınız veya kullanmadığınız uygulamalar görebilirsiniz. Google Play ve App Store dışındaki güvenmediğiniz üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını indirmekten kaçınmalısınız. Çünkü bunlar telefonunuza istemediğiniz başka uygulamalar indiriyor olabilir.Kötü amaçlı yazılım taraması yapın: Güncellemeler genellikle saldırılarda veya kötü amaçlı yazılım dağıtımında yararlanılabilecek güvenlik açıklarına yönelik yamalar içerdiğinden, telefonunuzun en son işletim sistemi ve donanım yazılımıyla güncel olduğundan emin olmalısınız. Google ve Apple, kullanıcılara güvenlik koruması sunuyor. Yine de ayrıca telefonunuza uygun bir antivirüs uygulaması indirebilirsiniz.Zorunlu olmadıkça açık, halka açık Wi-Fi ağlarını asla kullanmamalısınız : Kullanmak zorunda kalırsanız, telefonunuzdaki Bluetooth'u, GPS'i ve verilerinizi yayınlayabilecek diğer özellikleri kapatın.Link tıklama ile başınıza başka şeyler de gelebilir. Kötücül kodlar sadece bilgilerinizi ele geçirmek için uğraşıyor olabilir ya da daha ilerisi de yaşanabilir. Bunları da not edelim;Fidye yazılımı: Telefonunuzu şifrelenir ve içeriğe ulaşamaz olursunuz. Maalesef mobil fidye yazılımının kurbanı olduysanız ve cihazınıza erişemiyorsanız birkaç seçeneğiniz vardır.• Cihazınız şifrelenmeden ve bir fidye notu görüntülenmeden önce fidye yazılımı konusunda uyarıldıysanız, interneti ve diğer cihazlara olan kablolu bağlantılar da dahil olmak üzere diğer tüm bağlantıları kesin ve akıllı telefonunuzu güvenli modda başlatın. Soruna neden olan uygulamayı silebilir, bir antivirüs taraması yapabilir ve önemli bir hasar oluşmadan önce temizlik yapabilirsiniz.• Ancak telefonunuz kilitliyse kötü amaçlı yazılımın kaldırılması sorunun yalnızca bir kısmını çözer. Telefonunuzda hangi fidye yazılımı çeşidinin bulunduğunu biliyorsanız, No More Ransom projesi tarafından listelenenler gibi bir şifre çözme aracı kullanmayı deneyebilirsiniz.• En kötü senaryoda fabrika ayarlarına dönmeniz/sıfırlama yapmanız gerekebilir. Fidye yazılımını kaldırmak, daha fazla yayılmasını engeller ancak şifrelenmiş dosyaları geri yüklemez. Verilerinizi tutarlı bir şekilde yedeklediyseniz, sıfırlamanın ardından cihazınızı geri yükleyebilirsiniz. Unutmayın, fidye ödemeniz telefonunuzun kilidinin açılacağını veya dosyalarınızın şifresinin çözüleceğini garanti etmez.Takip yazılımı, gözetleme yazılımı: Takip yazılımı veya gözetleme yazılımı tarafından hedef alındığınızı bildiğinizde veya şüphelendiğinizde, bunun üstesinden gelmek son derece zor olabilir. Cihazınıza temel, genel bir casus yazılım bulaşmışsa, özel bir antivirüs uygulaması ile kaldırmayı deneyin. Ancak bu kaldırma işlemi karşı tarafa bilgi verecektir. Zaten, ticari olarak temin edilebilen bazı casus yazılım türleri, telefona o kadar ciddi zarar verir ki, tek gerçek seçenek cihazı atmak veya kanuni yaptırım amaçları için saklamaktır.SIM'in ele geçirilmesi: Bu çok kötü sonuçlara yol açabilecek bir durum. Bankadaki paranın ya da mobil cüzdanlarınızdaki kripto paraların ele geçirilme olasılığı var. Aşağıda muhtemelen böyle bir durum yaşayan bir kişinin tweetini koyuyoruz. SIM kartınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, hasar kontrolü için çok kısa bir süreniz var. Yapmanız gereken ilk şey telekom operatörünüzü aramak ve bu SIM kart ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamaktır.Eğer telefonla ulaşamıyorsanız, fiziksel olarak mağazaya gidin. Ama müşteri hizmetleri temsilcileri SIM'in ele geçirilmesini tespit etmek için eğitilmemiş olabilir ve siber suçlular, herhangi bir meydan okuma olmadan sizin adınıza geçebilecek kadar kişisel bilgilerinize sahip olabilir.Buradaki tavsiyemiz, riski azaltmak için önemli banka hesaplarınızı, finansal hizmetlerinizi ve kripto para cüzdanlarınızı size ait olduğu duyurulmamış bir numaraya bağlamayı düşünmeniz. Basit bir kullandıkça öde telefon numarası işe yarayacaktır."