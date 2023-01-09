2023 Olof Palme Ödülü Eren Keskin'e

İsveç merkezli Olof Palme Uluslararası Anlayış ve Ortak Güvenlik için Anma Fonu'nun 1987'den bu yana her yıl verdiği Olof Palme Ödülü'ne bu sene, Ukrayna, İran ve Türkiye'den üç kadın insan hakları savunucusu layık görüldü. Ödül, Türkiye'den İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı ve avukat Eren Keskin'in yanı sıra Ukraynalı psikolog Marta Chumalo ve İranlı gazeteci, insan hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi.





Kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamada, Chumalo, Mohammadi ve Keskin'in, "insan haklarının savaş, şiddet ve baskı tehdidi altında olduğu bir dönemde kadınların özgürlüğü için ortaya koydukları çabalar" için ödüllendirildiği belirtildi.



