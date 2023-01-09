2023 Olof Palme Ödülü Eren Keskin'e

İsveç merkezli Olof Palme Uluslararası Anlayış ve Ortak Güvenlik için Anma Fonu'nun 1987'den bu yana her yıl verdiği Olof Palme Ödülü'ne bu sene, Ukrayna, İran ve Türkiye'den üç kadın insan hakları savunucusu layık görüldü. Ödül, Türkiye'den İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı ve avukat Eren Keskin'in yanı sıra Ukraynalı psikolog Marta Chumalo ve İranlı gazeteci, insan hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi.
Kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamada, Chumalo, Mohammadi ve Keskin'in, "insan haklarının savaş, şiddet ve baskı tehdidi altında olduğu bir dönemde kadınların özgürlüğü için ortaya koydukları çabalar" için ödüllendirildiği belirtildi.
'AYRIMCILIĞA KARŞI ON YILLARDIR ÇALIŞIYOR'
Açıklamada, insan hakları avukatı Keskin için "Türkiye'de etnik azınlıklar, LGBTQI+ bireyler ve sığınmacılar dahil, ayrımcılığa maruz bırakılanları on yıllardır savunan insan hakları avukatı" denildi. Jüri, Keskin'in hem ölüm tehditlerine hem de yüzlerce yasal kovuşturmayla hedef alındığını belirtti; "görüşleri yüzünden cezaevine girdiğine" dikkat çekti. Keskin'in, kurucusu olduğu Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu aracılığıyla yıllar içinde birçok üst düzey askeri yetkili ile başka yetkililerin ceza almasını sağladığı belirtildi.
UKRAYNALI SAVAŞ KARŞITI KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU
Ukraynalı psikolog ve feminist Chumalo'nun ise kadın haklarını savunan ve kadına karşı şiddetle mücadele eden 'Kadınların Perspektifleri' adlı sivil toplum kuruluşunun kurucularından biri olarak ödül verildiği belirtildi. Vakfın açıklamasında, "Marta Chumalo 2014'ten beri, özellikle de Ukrayna'da 2022'de başlayan Rus işgalinden bu yana, savaşın etkileri ve kurbanların ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda farkındalık yaratmakta çok aktifti" denildi.
İRAN'DA TUTUKLU GAZETECİYE ÖDÜL
Jüri, ödül verilen İranlı gazeteci ve insan hakları savunucusu Narges Mohammadi'nin de "İran'da kadın hakları ve ifade özgürlüğü mücadelesinde merkezi bir figür olduğunu" belirtti. Mohammadi'nin görüşleri nedeniyle 1998'den bu yana birkaç kez tutuklandığı, Ekim 2020'de serbest bırakıldıktan sonra Kasım 2021'de Tahran'ın dışında, 2019 eylemlerinde öldürülen bir protestocuyu anma törenine katıldığı sırada yeniden gözaltına alındığı hatırlatıldı. Mohammadi, o tarihten beri "devlete karşı propaganda yaptığı" suçlamasıyla Tahran'da insan hakları ihlalleriyle bilinen Evin Hapishanesi'nde tutuluyor.
OLOF PALME'NİN ANISINA HER YIL VERİLİYOR
İsveç'in 28 Şubat 1986'da suikastla öldürülen başbakanı Olof Palme'nin anısına kurulan Olof Palme Uluslararası Anlayış ve Ortak Güvenlik için Anma Fonu, her sene barış ve silahsızlanma lehine, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı çalışan kişilere 100 bin dolarlık ödül veriyor.
Bu yılki ödül töreni, 1 Şubat'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek.