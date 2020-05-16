Samanyolu Haber /Gündem / 21 ilde maske takma zorunluluğu getirildi /16 Mayıs 2020 11:21

21 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 21 ilde zorunlu hale getirildi. Söz konusu illerde maske takma zorunluluğu getirilirken, bazı illerde ise insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı

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Koronavirüsle mücadelede şehirler, kendi şartlarına göre tedbirler alıyor. Salgına karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, birçok ilde zorunlu hale getirildi.
Koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Bu kapsamda, Amasya, Isparta, Şanlıurfa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Kayseri, Burdur, Siirt, Kırklareli, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Marmaris, Kahramanmaraş, Uşak, Karabük'te maske takmak zorunlu hale getirildi.
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