21 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Koronavirüsle mücadelede şehirler, kendi şartlarına göre tedbirler alıyor. Salgına karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, birçok ilde zorunlu hale getirildi.

Koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.





Bu kapsamda, Amasya, Isparta, Şanlıurfa, Eskişehir, Konya, Sakarya, Kayseri, Burdur, Siirt, Kırklareli, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Marmaris, Kahramanmaraş, Uşak, Karabük'te maske takmak zorunlu hale getirildi.