Samanyolu Haber /Sağlık / 221 vefat, 27 bin 197 yeni vaka /24 Eylül 2021 20:04

221 vefat, 27 bin 197 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı korona virüsünden 221 kişinin öldüğünü ve 27 bin 197 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.

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Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 221 kişi vefat etti, 355 bin 226 test yapıldı ve 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu.

Son 24 saatte 486 bin 569 doz Covid-19 aşısı yapıldı, toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295 doza yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 53 milyon 317 bin 14'e, ikinci doz aşı sayısı 43 milyon 285 bin 677 ve üçüncü doz aşı sayısı 10 milyon 85 bin 847'ye ulaştı. 

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyulmasını istedi.

Koca, paylaşımında "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz" ifadelerine yer verdi. 
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