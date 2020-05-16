Samanyolu Haber /Gündem / 26 berbere Korona teşhisi /16 Mayıs 2020 21:43

26 berbere Korona teşhisi

Uşak'ta 26 berberin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Berberler tedaviye alındı.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. 

Uşak Valiliği, 421 berber ve kuaförü yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden ekseriyeti test yaptırdı.

26 BERBER TEDAVİ ALTINDA

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.
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