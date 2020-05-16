26 berbere Korona teşhisi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı.





Uşak Valiliği, 421 berber ve kuaförü yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden ekseriyeti test yaptırdı.







26 BERBER TEDAVİ ALTINDA





Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.





Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.