Samanyolu Haber /Eğitim / 280 bin öğrenciye haciz /09 Haziran 2020 14:41

280 bin öğrenciye haciz

Öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 280 bin öğrenciye haciz uygulandı. 5 milyon kişinin daha hacizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Gençlik ve Spor İzleme Kurulu Başkanlığı, öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 280 bin öğrenciye haciz uygulandığını açıkladı.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Müdürlükleri'nin yaz okulu, staj ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) benzeri kurslar için yaz döneminde yurtlarda kalınmayacağı kararı da eleştirildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye'de 5 milyon kişinin ‘Öğrenim Kredisi' borcu var. 280 bin öğrenciye borcunu ödeyemediği için haciz uygulandı. Yüksek oranlı aylık gecikme faizleri uygulanıyor. İşsizlik oranının her geçen gün arttığı bu ortamda hacizler durdurulmalı, işleyen faizler sıfırlanmalı ve taksitler revize edilmelidir." 

HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK), geçen yıla göre 7,5 puanlık rekor artış ile yüzde 25,2’yi bulduğunu bildirdiği genç (15-24 yaş) işsizlik, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkarken veriler üniversite eğitimin sorunu büyüttüğünü gösteriyor. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 5 milyon öğrenci de kredi borçlusu durumunda.
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