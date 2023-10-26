29 Ekim kutlamalarında değişiklik: Köprü kapatma kararı iptal edildi

İstanbul Valiliği, 29 Ekim kutlamalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatma kararının iptal edildiği belirtildi.



“ALTERNATİF BİR ALAN BULUNMUŞTUR”



Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:



* “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı.



* Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır.



* Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir.”



