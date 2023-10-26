İran: Hamas rehineleri serbest bırakmaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile müzakereler yürütülmesi konusunda devrede olduğu yönünde haberler kamuoyuna yansımış, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin rehinelerin serbest kalması için Hamas'la temas halinde olduğunu açıklamıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistinli sivillerin durumunun ele alındığı oturumda konuşma yapan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas'ın İsrail'e saldırı düzenlediği 7 Ekim'den bu yana rehin tuttuğu 224 kişi ile ilgiliaçıklama yaptı.Konuşmasında Hamas'ın İran'a sivil rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu açıkladığını ifade eden Bakan, bunun gerçekleşmesi için dünyanın İsrail'e Filistinli mahkumların serbest bırakılması için baskı yapması gerektiğini ifade etti. Bakan, "İran İslam Cumhuriyeti, Katar ve Türkiye ile birlikte bu önemli insani çabada kendi rolünü oynamaya hazır. Elbette, cezaevlerindeki 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması başka bir gereklilik ve uluslararası toplumun bir sorumluluğudur" dedi.Rus resmi haber ajansı Tass'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı konuşmasında Hamas'la ciddi görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Bu görüşmeler hareketin (Hamas) sivil rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu gösterdi; ancak dünyanın İsrail cezaevlerinde tutulan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılmasına destek vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.İranlı Bakan, BM'deki konuşmasında ABD'ye de gözdağı verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermemesi halinde, ABD'nin bu "yangından kurtulamayacağını" söyleyen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Şu anda Filistin'de bir soykırımı yöneten ABD'li devlet adamlarına açıkça söylüyorum; savaşın bölgeye yayılmasını hoş karşılamayız. Ancak Gazze'deki soykırım devam ederse bu yangından kaçışları olmaz" dedi.İran daha önce de ABD'nin İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan İran'ın sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarını geri çevirmişti.