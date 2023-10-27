Beşiktaş Norveç’te buz kesti! 3 golle mağlup oldu…

Grupta son sıraya yerleşen siyah beyazlılar gruptan çıkma şansını çok zora soktu.





Albert Grönbaek’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Faris Moumbagna, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kalecimiz Mert Günok sağına giden topu uzanarak çelmek istedi ancak başaramadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-1’lık mağlubiyetle ayrıldı.





Beşiktaş’ta Bodo Glimt karşısında kalede Mert oynarken, defans dörtlüsü; Onur Bulut, Necip Uysak, Colley ve Masuaku’dan oluştu. Orta sahada Hadziahmetovic, Onana ve Chamberlain’e görev veren Burak Yılmaz’ın hücum hattına yazdığı isimler ise Ghezzal, Rashica ve Aboubakar oldu.





Bu sezonun en çok eleştirilen transferi olan ve birçok maçta görev yapmayan Jean Onana, Bodo Glimt mücadelesine ilk 11de başladı. Son olarak Konferans Ligi Elemelerinde iç sahada oynanan Nefçi Bakü karşılaşmasında ilk 11de görev alan 71 günlük aranın ardından 11deki yerine döndü. Tayfur ve Salih’in sakat, Gedson’un tam iyileşmemiş olması ve Necip’in de stopere geçmesiyle orta sahada elinde sadece Demir Ege ve Onana alternatifi kalan Burak Yılmaz, tercihini Kamerunlu futbolcudan yana kullandı.





UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, umutlanmanmak için çıktığı Norveç deplasmanında Bodo Glimt’e 3-1 kaybetti.Grupta henüz galibiyeti olmayan iki ekibin karşılaşmasında 3 puanı alan taraf Bodo Glimt oldu. 3 maçta 1 puanda kalan Beşiktaş Norveç’te de hayal kırıklığına uğradı.Oldukça etkisiz bir maç çıkaran siyah beyazlılar ilk yarıda 1-0 geriye düştü. 28. dakikada Bodo Glimt, Albert Grönbaek’in golüyle öne geçti. Sondre Sorli’nin ceza alanı içinden şutunda Mert Günok’tan dönen topu iyi takip eden Albert Grönbaek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.İlk yarı Norveç ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Bodo Glimt 58’de farkı 2’ye çıkardı.62’de oyuna sonradan giren Nino Zugelj topla ilk buluşmasında topu filelerle buluşturdu fakat yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.87’de sahneye çıkan Saltnes farkı 3’e çıkardı. Uzatmalarda kaptanlarının yaptığı ters vuruşla top ağlara gitti ve durum 3-1’e geldi.Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş’i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 yenildi. Üçüncü maçında da Bodo Glimt’e deplasmanda mağlup olan Kartal ilk maçlar sonucu kötü bir performans ortaya koydu.Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray’a 2-1 kaybedilen derbinin 11’inde 5 değişiklik yaparak takımını Bodo Glimt karşısında sahaya sürdü. Galatasaray maçında 11de oynayan Amartey ve Tayfur Bingöl’e sakatlıkları nedeniyle forma veremeyen Burak Yılmaz, Zaynutdinov ve Gedson’u da kenara aldı. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier de mücadelede görev yapamadı.Siyah-beyazlı taraftarlar, Aspmyra Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Avrupa ve Norveç’in çeşitli şehirlerinde yaşayan yaklaşık 150 taraftar, tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarına destek oldu.