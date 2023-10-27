KYK yurdunda asansör faciası: Protesto eden öğrencilere müdahale

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör faciası sonrası Zeren Ertaş yaşamını yitirdi, 15 öğrenci ise yaralandı.



SOL Genç, Aydın Işıklı KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda ihmaller sonucu yaşanan asansör kazasında ölen ve yaralanan öğrenciler için yürüyüş düzenledi. Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan gençler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



“Biz buraya okumaya geliyoruz, ölmeye değil” pankartı açan gençler, basın açıklamasında “SOL Genç olarak diyoruz ki 6 Şubat’tan şimdiye kadar deprem bölgelerinde gençleri yalnız bırakan devlet, KYK’lerde, üniversitelerde, yaşamın her yerinde bizi yalnız bırakmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.



Kent Meydanı’ndan üniversiteye yürümek isteyen öğrencilere, emniyet güçleri sert müdahalede bulundu.



Yaşanan arbede sonrası 2 öğrenci ters kelepçelenerek gözaltına alındı.