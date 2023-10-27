Samanyolu Haber /Gündem / KYK yurdunda asansör faciası: Protesto eden öğrencilere müdahale /27 Ekim 2023 00:22

KYK yurdunda asansör faciası: Protesto eden öğrencilere müdahale

Aydın’daki KYK yurdunda asansörün düşmesiyle bir öğrencinin yaşamını yitirmesini protesto etmek için kent meydanında yürüyüş yapmak isteyen öğrencilere polis kalkanlarla müdahale ederek engel oldu. Emniyet güçleri 2 öğrenciyi ters kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör faciası sonrası Zeren Ertaş yaşamını yitirdi, 15 öğrenci ise yaralandı.

SOL Genç, Aydın Işıklı KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda ihmaller sonucu yaşanan asansör kazasında ölen ve yaralanan öğrenciler için yürüyüş düzenledi. Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan gençler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Biz buraya okumaya geliyoruz, ölmeye değil” pankartı açan gençler, basın açıklamasında “SOL Genç olarak diyoruz ki 6 Şubat’tan şimdiye kadar deprem bölgelerinde gençleri yalnız bırakan devlet, KYK’lerde, üniversitelerde, yaşamın her yerinde bizi yalnız bırakmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Kent Meydanı’ndan üniversiteye yürümek isteyen öğrencilere, emniyet güçleri sert müdahalede bulundu.

Yaşanan arbede sonrası 2 öğrenci ters kelepçelenerek gözaltına alındı.
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