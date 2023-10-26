Samanyolu Haber /Gündem / Polat çiftine ait işyerlerindeki aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu /26 Ekim 2023 23:08

Polat çiftine ait işyerlerindeki aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi. İstanbul Ataşehir'de bulunan iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el konuldu.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Bugün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

Söz konusu kararın ‘Resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama’ suçlarından alındığı ortaya çıktı.



ÇİFTİN TELEFONLARINA EL KONULACAK

Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu.

El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı öğrenildi.


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