Fenerbahçe, Ludogorets’i 3-1’le geçti: 18 maçlık galibiyet serisi

Sözcü'de yer alan habere göre Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Ludogorets’i ağırlayan Fenerbahçe, rahat bir oyun sergilediği mücadeleyi 3-1 kazandı ve bu sezon resmi maçlardaki galibiyet serisini 18 maça çıkardı.Ludogorets karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin 42. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. İkinci yarıya da golle başlayan sarı lacivertliler, bu kez 52’de Miha Zajc’ın ayağından bulduğu golle skoru 2-0’a getirdi.Maçın 65. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde Rodrigo Becao’nun ters vuruşu ağlarla buluşunca konuk ekip durumu 2-1 yaptı. Beraberlik için yüklenen konuk ekibe, 90+3’te Zajc cevabı verdi ve Fenerbahçe mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı.İlk yarıda 25. dakikadaya kadar topa değmeyen Michy Batshuayi, 42. dakikadaki ilk isabetli şutunda golü buldu.Orta alandan hızlı gelişen kontratakta Fred’in ara pası ile topu ceza yayında önünde bulan Michy Batshuayi savunmanın müdahalesine rağmen topu önüne aldı ve ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kalenin sağ tarafından filelerle buluşturdu.İkinci yarıda daha kontrollü hücumlar geliştiren Fenerbahçe, 52. dakikada Miha Zajc’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi.Sol kanattan gelişen atakta Tadic’in tek pasına iyi hareketlenen Oosterwolde, altıpas içindeki Batshuayi’ye kesti. Belçikalı golcü boş pozisyonda dengesiz bir vuruş yaptı. Arkaya seken topu tek vuruşla Zajc ağlara gönderdi.Mücadelenin 65. dakikasında Ludogorets, Becao’nun kendi kalesine gönderdiği gol ile durumu 2-1’getirdi.Ludorogrets’in farkı 1’e indirdikten sonra beraberlik için yüklendiği dakikalar, Zajc’ın 90+3’te sahneye çıkmasıyla son buldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor karşılaşmasının ilk 11’inden tam 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.Ligdeki son mücadelede sahada yer alan Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko bu kez yedek kulübesinde yer buldu. İsmail Kartal, bu futbolcuların yerine İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi’ye ilk 11’de şans verdi.Kalede İrfan Can Eğribayat’ın koruduğu Fenerbahçe’nin savunmasında Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde görev aldı. Orta sahada Miguel Crespo ve Fred Rodrigues dinamik bir ikili oluştururken, hücumda ise Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic ter döktü. Forvet hattında ise Michy Batshuayi gol arayışlarında bulundu.Fenerbahçe’nin Ludogorets ile olan maçında kadroya 4 altyapı ürünü dahil edildi.Genç yetenekler arasında 17 yaşındaki file bekçisi Doğukan Demir, 18 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Muhammet İmre, yine 18 yaşındaki Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki merkez defans oyuncusu Yusuf Akçiçek, bu kritik karşılaşmada forma giyme umuduyla beklediler.