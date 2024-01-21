Samanyolu Haber /Gündem / 3 bin 500 emeklinin bir aylık maaşı Saray’ın bir günlük masrafı /21 Ocak 2024 10:46

3 bin 500 emeklinin bir aylık maaşı Saray’ın bir günlük masrafı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Saray’ın günlük masrafı 35 milyon lira. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira oldu. 3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı” dedi.

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En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Hem açlık sınırı, hem de asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarına tepki yağdı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sarayın günlük masrafı 35 milyon lira. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira oldu. 3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı” dedi.

AKP’nin emekliler için belirlediği maaşın yıllardır açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken CHP’li Tutdere, “Son 5 yıllık tabloya göre, 2019’da emekli maaşları açlık sınırının yüzde 7.35, 2020’de yüzde 15.698, 2021’de yüzde 39, 2022’de yüzde 41.99 ve 2023’de yüzde 54.49 altında kaldı. 2024’ün başında olmamıza rağmen emekli maaşları da açlık sınırının yüzde 54.44 altında kaldı. 16 milyona yakın emekli resmen açlıkla karşı karşıya bırakıldı” dedi.

“ADALET DİYE İKTİDARA GELEN AKP…”
“Saraya bal kaymak pekmez, emekliye maaş yetmez” diyen Tutdere, “Emekli 10 bin lira ile mutfak masrafını  mı karşılasın, fatura mı ödesin? Adalet diye iktidara gelen AKP, adaletsizliğin en büyüğünü emeklilere yapıyor. Ülkemiz bu utanç tablosunu hak etmiyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da yasal olarak “fakir” tanımında yer alan emeklilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın fakirlik yardımından faydalanabileceğini aktardı.
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