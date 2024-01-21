Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan gençlerden umudunu kesti mi; Seçim öncesi emeklilere yine 'yeni zam' iddiası! /21 Ocak 2024 10:39

Erdoğan gençlerden umudunu kesti mi; Seçim öncesi emeklilere yine 'yeni zam' iddiası!

Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Nasıl Olacak?' programının bu akşamki konuklardan biri de Gazeteci Fatih Atik oldu. Atik emeklilere gelen zammın az bulunması ve kamuoyunda tepki yaratmasının ardından Halk TV ekranlarında çok önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

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Yaklaşan yerel seçimler öncesinde emekliler gündemden düşmüyor. Geçim sıkıntısı yaşayan ve hemen her seçim öncesi yeni zam vaatleri yapılan emekliler bir kez daha zam iddialarıyla gündemde. 

Gazeteci Fatih Atik televizyon programında yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilere yapılan zamma gelen eleştiriler sürerken parti içinden de tepkiler geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda eleştirilirken parti içinde şöyle bir hava var; Belki Mart seçimlerinin hemen öncesinde ilave bir ek zammın yapılması zor bir ihtimal de olsa yeniden gündeme gelebilir."

Ne Olmuştu?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 oranında artış yapıldığını duyurmuştu Erdoğan, “SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır" demişti. Ekonominin kötü gidişatı ve enflasyon oranlarının çok altında kalan emekli zammı büyük tepki alarak eleştirilere sebep olmuştu. Bu eleştiriler AKP tarafında da olumsuz bir yankı bularak parti içinde de tepki çekmişti.
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