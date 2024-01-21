Flaş iddia: MB Başkanı seçimden önce görevden alınabilir

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yazdığı dilekçe ile Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti. Erkan’ın babasının Merkez Bankası’nda bir makam odasının bulunduğu ve kendisine makam aracı tahsis edildiği iddiaları da basına yansıdı. Yaşananların gündeme gelmesinin ardından Gaye Erkan ve babası Erol Erkan açıklama yaparak iddiaları yalanladı.







Cumhuriyet Gazetesi'nden İrem Karataş'ın haberine göre, iddiaların CİMER’e yapılan başvurunun ardından kamuoyuna yansıdığını ve iktidar ile ekonomi yönetimi tarafında sessizliğin hakim olduğunu belirten Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu “Gaye Hanım’ın 20 gündür ABD’de olması da enteresan. Erkan ve Mehmet Şimşek’in göreve geldikten sonra tanıştığı ve aralarında bir soğukluk olduğu da konuşuluyor. Gaye hanım görevden alınacak gibi görünüyor. Seçim öncesi görevden alınabileceğini düşünüyorum” dedi.





"GAYE ERKAN’IN GÖREVDEN ALINMASI EKONOMİDE VEYA PİYASALARDA HERHANGİ BİR ETKİ YAPMAZ"



“Gaye Erkan’ın görevden alınması ekonomide veya piyasalarda herhangi bir etki yaratmaz. Önemli olan yerine atanacak isimdir” diyen Babuşcu şöyle devam etti:





“Bu konuya dair de söylentiler başladı. Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay ve yandaş kanalların gündeme getirdiği Hatice Karahan konuşuluyor. Cevdet Akçay gerçekten bu göreve layık birisi ancak Hatice Karahan’ın atanacağını tahmin ediyorum. Çünkü siyaseten Akçay AKP’ye yakın bir isim değildir, Merkez Bankası’nı bilen dürüst bir isimdir. Karahan ise yıllarca cumhurbaşkanının danışmanlığını yapmış siyaseten AKP’ye gönül vermiş biri. Siyasi tercihler öne çıkacaktır.”





"TECRÜBESİZLİĞİNİN KURBANI OLACAK"



Gaye Erkan’ın CV’sinin ve iş tecrübelerinin oldukça etkileyici olduğunu belirten Babuşcu, "Kendisinin iki tane noksanı vardı, merkez bankacılığını bilmiyordu. Esas önemli olan ise Türkiye koşullarını bilmemesiydi. Bugün ortaya çıkan konular, kamuoyuna yaptığı açıklamlardan görüyoruz ki tecrübesizliği ortaya çıktı. Yoksa liyakatli, öğrenimi ve kariyeri son derece başırılı bir arkadaşımız. Ben de bürokraside uzun yıllar görev yaptım. Tecrübe çok önemlidir, tecrübesizliğinin kurbanı olacak” ifadelerini kullandı.





FAİZ ARTIŞI YAPILACAK MI?

Yeni yılın ilk Merkez Bankası Para politikası Kurulu Toplantısına dair konuşan Babuşcu, “Kamuoyu ve ekonomistler faiz artışı bekliyor ama ben faiz arttırılacağını düşünmüyorum. Yüzde 42,5’de faizin beklemeye geçeceğini ve nisan ayına kadar yeni bir artış gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.