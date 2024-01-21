Afganistan'da bir uçak dağlık alana düştü

Hindistan'a ait yolcu uçağı, Afganistan'ın Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan kentinde düştü.







Hükümet yetkilisi Zabihullah Amiri yaptığı açıklamada, "Uçak düştü ama yeri henüz bilinmiyor. Ekipler gönderdik ama henüz ulaşmadılar" ifadesinde bulundu.





"Sabah yerel halk tarafından bilgilendirildik" açıklamasında bulunan Amiri, kazanın tam olarak nerede meydana geldiğinin bilinmediğini belirtti.





Reuters'ta yer alan habere göre, uçağın içerisinde 6 kişi bulunuyordu.





Rus havacılık yetkilileri, uçağın Hindistan'dan Moskova'ya giden ambulans jeti olduğunu söyledi. Ancak Hindistan sivil havacılık otoritesi, uçak kazasının tarifeli bir ticari uçuş ya da Hindistan'dan kiralanan bir uçak olmadığını ve "daha fazla ayrıntı beklendiğini" ifade etti.





Afgan il polis sözcüsü yaptığı açıklamada, kazanın nedeni ya da kayıplar konusunda teyit edilmiş bir ayrıntı olmadığını söyledi.