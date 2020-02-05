3 bin 700 bin yolcu karantinada

Japonya'da karantina altına alınan "Carnival Corp" isimli gemide Hong Konglu bir yolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının akabinde 4 Şubat'ta 3 bin 700 yolcu tek tek muayene edilmeye başlandı.







Şu ana kadar tetkiklerde 10 yolcuya "koronavirüs" teşhisi konuldu.





JAPONYA SAĞLIK BAKANI: 14 GÜN DAHA KARANTİNADA TUTULACAK





Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, virüs bulaşan 10 kişinin tıbbi bir tesise sevk edileceğini, kalan yolcuların ise 14 gün boyunca "Carnival Corp" isimli gemide karantinaya alınacağını söyledi.





Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.





Gemide şu ana kadar 273 yolcu muayene edildi.





YOLCULAR SOSYAL MEDYADAN SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR





Geminin içerisinde bulunan İngiliz çift Facebook hesaplarına yükledikleri videoda, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü ve bu suyun da yemeklerde kullanıldığını açıkladı.







Çift, "Şu an gerçek anlamda karantinadayız. Enfekte olan 10 kişi hastanelere götürülecek, fakat biz burada kabinlerde sıkışıp kaldık. İnsülin kullanmam gerekiyor, umarım yetersiz gıda sebebiyle komaya girmem. Çünkü gemide kimse hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.



Haber kanallarının helikopterden çektiği görüntülerde ise özel giysili ekiplerin boş koridorlarda bir yerden bir yere koştukları görülüyor.



Sağlık bakanı Kato gemide karantinada olanların tamamının virüs testinden geçirileceğini açıkladı.





Virüs tespit edilen 10 kişiden 3'ü Japonya, ikisi Avustralya, biri ABD, biri Filipin, 3'ü ise Hong Kong vatandaşı.





YOLCULARA "ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İÇTİNİZ Mİ?" SORUSU





Yolcuların bazıları sosyal medya üzerinden karantinadaki gemide yapılan testlerin ne olduğunu anlattı.





Kabinlere gelen sağlık görevlilerinin ateşlerini ölçtüklerini, öksürme, ağrı gibi semptomları olup olmadıklarının sorulduğunu ve ateş düşürücü içip içmediklerinin merak edildiğini ifade etti.





Havadan çekilen görüntülerde onlarca sağlık görevlisinin hummalı bir şekilde çalıştığı görülüyor.





12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan koronavirüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde 492 kişi hayatını kaybetti.





25 ülkede 24 bin 500 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Çin'de 60 milyona yakın insan tecrit sebebiyle evlerinde kilit altında.