Samanyolu Haber /Gündem / 30 Ağustos etkinlikleri yasaklandı /23 Ağustos 2020 10:37

30 Ağustos etkinlikleri yasaklandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde ülke genelinde yapılacak etkinlikler,genelge ile yasaklandı

SHABER3.COM

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde ülke genelinde yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile yasaklandı.

Genelgede, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98’inci yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi” ifadelerine yer verildi.


 
İşte o genelgenin kararları:

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü münasebetiyle il/ilçelerimizde yapılacak kutlamaların içerisinde bulunduğumuz Pandemi süreci göz önüne alınarak;

-Çelenk sunma programının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske kullanımı ve mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilmesi,

-Valilik ve kaymakamlıklarda tebriklerin kabulü programı yapılmaması ve Valiliklerce resepsiyon düzenlenmemesi,

-Şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske kullanımı, mesafe kuralına uygun ve kısa süreli olarak icra edilmesi,

-Bütün vatandaşlarımızın evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatılmaları yönünde Valilik/Kaymakamlıklarca teşvik edici paylaşımlarda bulunulması,

-30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98.yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi,

-Programın yapılacağı alanlarda Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi yapılan il ve ilçeler başta olmak üzere güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınması,

Hususlarının başta Vali Kaymakamlar olmak üzere il/ilçedeki sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilmesini, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.
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