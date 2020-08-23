Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da ilginç araştırma: Covid-19 konseri /23 Ağustos 2020 10:33

Almanya’da ilginç araştırma: Covid-19 konseri

Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen konserde uzmanlar Covid-19'un toplu etkinlerdeki yayılma riskini araştırdı.

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Almanya'da corona virüsü salgınının nasıl yayıldığını anlamak ve riskleri en aza indirmek için ilginç bir yönteme başvuruldu.

Saksonya eyaletine bağlı Leipzig kentinde bulunan Leipzig Arena'da Halle Üniversite Tıp Merkezi’ne bağlı araştırmacılar “Restart-19” adı altında konser düzenlendi.

Araştırmacılar, Covid-19'a rağmen büyük etkinliklerin nasıl gerçekleşebileceğini öğrenmek ve riskleri en aza indirmek için böyle bir deneye başvurduklarını aktardı.

3 BİN KİŞİ KATILDI

Organizatörler, konsere 2 bin 210 gönüllünün deney için kaydolduğunu fakat stadyuma giriş yapanların sayısının 3 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, konsere girmeden önce herkesin kayıt yaptırdığını ve kendilerine ulaşılması için gerekli bilgileri verdiklerini ifade ederken, katılımcıların tamamının ateşini kontrol edildiği aktarıldı.

Uzmanlar, konsere maskesiz kimsenin alınmadığını ve konser sırasında sosyal mesafe kuralına azamı özen gösterildiğini açıkladı.

ÜLKENİN BİRÇOK BÖLGESİNDEN KATILIM OLDU

Araştırmacılar, katılımcılara ultraviyole ışık altında görülebilen dezenfektan verildiğini aktarırken, konser öncesi yapılan deney hakkında bilgilendirme yapıldığını dile getirdi.

Organizatörler yaptığı açıklamada, Covid-19 salgının ardından ilk kez canlı bir müzik etkinliği olacağı için Almanya’nın birçok bölgesinden müzikseverlerin Leipzig’e gelerek, tarihi anı yaşamak istediklerini ifade etti.


Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği etkinlik bir saat gecikmeli olarak başladı. Deney hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Tim Bendzko 20 dakikalık bir konser verdi. Katılımcıların konser boyunca dans etmesinin ardından mola verildi.
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