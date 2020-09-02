30 kız öğrenci 3 gündür gözaltında!

Uşak Üniversitesi'nde okuyan 30 kız öğrenci 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü gözaltına alındı.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle evlerinde olan kız öğrenciler Uşak ve çevresindeki illerden toplanıp otobüsle gece yarısı Uşak’a getirildi.





Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında gözaltına alınan öğrenciler yer olmadığı için Uşak KOM, Uşak Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile çevredeki karakolların nezarethanelerinde tutuluyor.







Bold'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre öğrenciler, sorgulamanın yapıldığı Uşak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube’ye getirildiği için aileleri Uşak KOM’un karşısındaki parkta gece gündüz nöbet tutuyor. Endişeyle çocuklarını bekliyor.





CUMA GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK





Bir kız öğrencinin sorgu sırasında 3 kere bayıldığı, dışarı çıkarıp hava aldırdıktan sonra sorgusuna devam edildiği öğrenildi.





Öğrencilerin 4 Eylül Cuma günü adliyeye sevk edileceği belirtiliyor.