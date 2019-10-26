Samanyolu Haber /Dünya / 30 yıldır para biriktiren Norveç'in Varlık Fonu'ndaki para 1 Trilyon doları geçti /26 Ekim 2019 14:32

30 yıldır para biriktiren Norveç'in Varlık Fonu'ndaki para 1 Trilyon doları geçti

Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu, tarihinde ilk kez 10 trilyon Norveç kronu (1,09 trilyon dolar) seviyesini aştı.

SHABER3.COM

Bu seviyeye ulaşılmasında belli başlı para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kazanması ve güçlenen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu ifade edildi. Fonun dünyada halka açık her şirkette ortalama olarak yüzde 1,3 payı bulunuyor.

Euronews'te yer alan habere göre Norveç'in Devlet Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60'ı hisse senetlerine, yüzde 35'i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5'i gayrimenkule yönlendiriliyordu ancak 2017'de Norveç hükümeti hisse senetlerine yapılan yatırım payını yüzde 70'e çıkardı.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabiliyor, geriye kalan yüzde 96'lık kısım ise biriktiriliyor. Böylece Norveç dışında 70'ten fazla ülkede, 9 bine yakın firmaya yatırım yapılıyor.

Geçen yıl, varlık fonu tarafından küresel piyasadaki en büyük yatırımları Microsoft, Apple ve Amazon şirketlerine yapıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 30 yıldır para biriktiren Norveç'in Varlık Fonu'ndaki... Sonraki Haber >>

Ağbaba: O mektubu yırtıp atmayanların Allah belasını versin!

Ağbaba: O mektubu yırtıp atmayanların Allah belasını versin!

Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi

Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:38