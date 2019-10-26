30 yıldır para biriktiren Norveç'in Varlık Fonu'ndaki para 1 Trilyon doları geçti

Bu seviyeye ulaşılmasında belli başlı para birimlerinin Amerikan doları karşısında değer kazanması ve güçlenen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu ifade edildi. Fonun dünyada halka açık her şirkette ortalama olarak yüzde 1,3 payı bulunuyor.







Euronews'te yer alan habere göre Norveç'in Devlet Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.







Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60'ı hisse senetlerine, yüzde 35'i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5'i gayrimenkule yönlendiriliyordu ancak 2017'de Norveç hükümeti hisse senetlerine yapılan yatırım payını yüzde 70'e çıkardı.





Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabiliyor, geriye kalan yüzde 96'lık kısım ise biriktiriliyor. Böylece Norveç dışında 70'ten fazla ülkede, 9 bine yakın firmaya yatırım yapılıyor.





Geçen yıl, varlık fonu tarafından küresel piyasadaki en büyük yatırımları Microsoft, Apple ve Amazon şirketlerine yapıldı.



