BM Raportörü: Kaşıkçı cinayeti resmi görevlilerin önceden planladığı bir eylem

Daha önce "Kaşıkçı cinayeti Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz" ifadesini kullanan BM yetkilisi Callamard'dan benzer bir açıklama daha geldi.







'Titizlikle organize edildi'





Callamard, "Titizlikle organize edilen ve hazırlanan bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Cinayetin bir planın parçası olduğundan hiç şüphem yok" dedi.





Riyad'daki birçok resmi yetkilinin bu özel operasyonun organizasyonunda yer aldığını da bildiğini anlatan Callamard, "Ayrıca, yaklaşık 17 Suudi yetkilinin muhtemelen suç mahallini incelemek ve düzenlemek için cinayetten sonra oraya gitmesi de dahil olmak üzere Riyadlı yetkililerin cinayetten sonraki olaylara katıldığını da biliyorum" ifadesini kullandı.



