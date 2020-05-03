Samanyolu Haber /Gündem / 31 il için giriş-çıkış yasağı uzatıldı /03 Mayıs 2020 16:34

31 il için giriş-çıkış yasağı uzatıldı

31 ile yönelik giriş çıkış kısıtlaması bir gün daha uzatıldı. Kabine toplantısında görüşülecek.

SHABER3.COM

Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen 31 ile yönelik giriş/çıkış yasağı yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 23.59’a kadar uzatıldı. 19 Nisan tarihinde tekrar 15 günlük süre ile uzatılan giriş/çıkış yasağı bugün sona eriyordu.
 
“Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri” konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışlar yasaklanmıştı. Kısıtlama, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirilecek.
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