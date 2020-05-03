31 il için giriş-çıkış yasağı uzatıldı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen 31 ile yönelik giriş/çıkış yasağı yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 23.59’a kadar uzatıldı. 19 Nisan tarihinde tekrar 15 günlük süre ile uzatılan giriş/çıkış yasağı bugün sona eriyordu.



“Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri” konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışlar yasaklanmıştı. Kısıtlama, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirilecek.