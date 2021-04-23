31 milyon lirasına el konuldu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin tüm önlemler alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özer'in yakalanması için kırmızı bültenin çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakan Süleyman Soylu da Özer'in yakalanması için girişimlerde bulundu ve Arnavutluk İçişleri Bakanı ile görüştü.





Emniyet'ten yapılan açıklamada "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır." denildi.



