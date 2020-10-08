Samanyolu Haber /Gündem / 355 askeri okul öğrencisinin dosyaları incelenecek /08 Ekim 2020 22:39

355 askeri okul öğrencisinin dosyaları incelenecek

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 355 askeri okul öğrencisinin dosyalarının yeniden inceleneceği ifade edildi.

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HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, müebbet hapis cezası alan 355 askeri okul öğrencisinin dosyalarını tetkik için istediğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencileri 2016'dan bu yana cezaevinde. Darbe teşebbüsüyle suçlanan öğrencilerin aileleri, çocuklarının ellerine silah dahi almadığını savunuyor.

Bir yılı aşkın süredir Yargıtay'da

Müebbet hapis cezası alan Hava Harp Okulu'ndan 259, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan 26 ve Kara Harp Okulu'ndan 70 öğrenci için bir önemli gelişme oldu.

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bir yılı aşkın süredir Yargıtay'da olan konuyla ilgili dosya evraklarını istediğini söyledi.

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