ABD'den 18 İran bankası için yeni karar

ABD Hazine Bakanlığı 18 İran bankasına yaptırım kararı aldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı karara 'insanlığa karşı suç' diyerek tepki gösterdi.





ABD Hazine Bakanlığı 18 İran bankasına yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde duyurulan yaptırım kararlarının gerekçesi olarak sözkonusu bankaların Tahran’ın nükleer programına ve “kötücül bölgesel nüfuzuna” destek için kullanılması olasılığı gösterildi.





ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptırımların “ABD dolarına yasadışı erişimi durduracağı”nı öne sürdü. Mnuchin “Yaptırım programımız İran terörist faaliyetlere desteğini durdurana ve nükleer programına son verene kadar devam edecek” dedi.





Mnuchin yaptırımların İran’a yönelik insani malzemelerin sevkıyatına engel olmayacağını ileri sürdü ancak yaptırımlar koronavirüs salgınıyla mücadele eden İran’ın gıda ve ilaç tedarikini riske atıyor.





ABD son yaptırımlarıyla İran'ın finans sistemini uluslararası finans sisteminden koparmayı hedefliyor.





ABD ayrıca yaptırım uyguladığı 18 İran bankasıyla iş yapan yabancı şirketlere de “ikincil yaptırımlara” maruz kalmamaları için 45 gün içinde operasyonlarını durdurmaları çağrısında bulundu.





Zarif: İnsanlığa karşı suç





İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptırımlara “insanlığa karşı suç” diyerek sert tepki gösterdi. Zarif “Covid-19 pandemisi sırasında ABD rejimi gıda ve ilaç için mevcut ödeme kanallarımızı havaya uçurmak istiyor” dedi. Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İranlılar bu son zalimliklere karşı hayatta kalacaklar. Ama bir halkı açlığa mahkum etmek için komplo kurmak insanlığa karşı suçtur. Suçlular ve buna izin verenler -paramızı bloke edenler- adaletle yüzleşecekler” dedi.